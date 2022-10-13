2022/10/13 | 05:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما وصفوه بـ"الرد شديد اللهجة" للمملكة على من هاجمها بسبب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها "أوبك+" بتقليص انتاج النفط بمعدل مليوني برميل.

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