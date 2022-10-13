2022/10/13 | 06:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر إن 8 صواريخ كاتيوشا على الأقل أُطلقت على حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق يوم الأربعاء، لكن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا ولم يؤثر على العمليات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 صواريخ كاتيوشا تستهدف حقل خور مور للغاز بإقليم كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 صواريخ كاتيوشا تستهدف حقل خور مور للغاز بإقليم كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).