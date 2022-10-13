بأمر قطري.. المكسيكيون محرمون من

2022/10/13 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يضفي المشجعون المكسيكيون رونقا خاصا وحماسيا من خلال دعمهم لمنتخب بلادهم المشارك في مونديال قطر، بيد أنه سوف يكون محظورا عليهم ارتداء الأقنعة التي اشتهروا بها، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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