كوريا الشمالية تطلق صاروخين كروز.. وكيم جونغ أون: تحذير للأعداء

2022/10/13 | 07:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، عن إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين بعيدي المدى بهدف "زيادة تعزيز الكفاءة القتالية للجيش"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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