2022/10/13 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، على إدانة ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية محتلة، بيد أن هنالك أربع دول انحازت إلى موسكو وأيدت ما أقدم عليه الكرملين، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتصويت الجمعية العامة.. هذه الدول الأربع فقط أيدت ضم روسيا لمناطق أوكرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتصويت الجمعية العامة.. هذه الدول الأربع فقط أيدت ضم روسيا لمناطق أوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).