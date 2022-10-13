2022/10/13 | 07:57 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، الأربعاء 12 أكتوبر (تشرين الأول)، لهجوم بصواريخ كاتيوشا.

لكن الصواريخ الثمانية التي سقطت في محيط الحقل لم توقع ضحايا ولم تؤثر في العمليات، وفق ما قالت مصادر أمنية وكردية محلية لوكالة "رويترز".

وتعرّض خور مور الذي يقع في محافظة السليمانية بشمال العراق لهجمات عدة في السابق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويمتلك "كونسورتيوم اللؤلؤة" وشركة الطاقة الإماراتية "دانة غاز" ووحدتها التابعة "نفط الهلال" حقوق استغلال خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

وكتب لاوك غفوري، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، على "تويتر"، "لم يسفر الهجوم عن إصابات والعمليات تسير بشكل طبيعي داخل الحقل.



التحقيقات جارية من قبل قوات الأمن في الوقت الحالي".

وكشف مسؤول محلي من "الحشد الشعبي"، وهو مظلة تديرها الدولة تضم فصائل شيعية، عن العثور على قاذفة صواريخ مزودة بجهاز توقيت مثبتة على شاحنة صغيرة في منطقة ريفية على بعد حوالى 20 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من خور مور.

أضاف المسؤول المحلي أنه تم إطلاق ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا من القاذفة التي كانت تحمل 12 صاروخاً.



وتم العثور على أربعة صواريخ لم تُطلق داخل القاذفة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن سلسلة الهجمات السابقة على حقل خور مور، لكن مسؤولين أكراداً قالوا إنهم يعتقدون أن فصائل مدعومة من إيران تقف وراء الهجمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 صواريخ كاتيوشا على حقل خور مور للغاز في كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 صواريخ كاتيوشا على حقل خور مور للغاز في كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).