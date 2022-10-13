كييف: ضربات روسية جديدة بطائرات إيرانية

2022/10/13 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم منطقة كييف على تطبيق تيليغرام إن موقعا في منطقة العاصمة الأوكرانية تعرض لضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

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