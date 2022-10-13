2022/10/13 | 08:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ملقيا الضوء على 5 نقاط نشرها عبر انفوغرافيك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترسيم الحدود.. إسرائيل تنشر 5 نقاط "يجب معرفتها".. ولبنان يبرز أهمية الإنجاز) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترسيم الحدود.. إسرائيل تنشر 5 نقاط "يجب معرفتها".. ولبنان يبرز أهمية الإنجاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).