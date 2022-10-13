بوتين يدعو إلى إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية

2022/10/13 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية، كما دعا إلى معالجة مشاكل إمدادات الغذاء والتمويل.

وقال بوتين، خلال كلمته في أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (قمة أستانا)، اليوم الخميس، "إننا سنسهم في تعزيز بناء الاقتصاد والتجارة في آسيا".

وأضاف: "إننا نبذل كل ما في وسعنا لوضع منظومة أمن قائمة على أساس القانون الدولي"، معتبرا أنّ "مخاطر الجوع تزداد وبدورنا نعمل كل ما في وسعنا لتأمين المواد الأساسية للدول المحتاجة"

وتابع الرئيس الروسي: "نريد إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والحفاظ على السيادة المالية لدولنا".

ورأى أن "العالم أصبح اليوم متعدد الأقطاب، وآسيا تلعب الدور الأهم في هذا النظام الجديد".

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