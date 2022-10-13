2022/10/13 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يكشف لـ (بغداد اليوم) 10 اهداف لعملية" وادي الثلاب" شمال شرقي ديالى

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