عمليات بغداد: غلق جسري السنك والجمهورية مؤقتا أمام حركة المرور

2022/10/13 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد مصدر امني، اليوم الخميس، غلق جسري السنك والجمهورية مؤقتا أمام حركة المرور، مشيرا الى بعض الجسور المفتوحة في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر (ضابط في عمليات بغداد) لـ (بغداد اليوم)، الى أنه "تم غلق جسري السنك والجمهورية مؤقتا أمام حركة المرور".

وأضاف أن " جسور الصرافية والاحرار والشهداء وباب المعظم مفتوحة أمام حركة المرور".

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