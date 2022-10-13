اصابة 13 مدنيا في حادثي سير شمال شرقي ديالى

2022/10/13 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر طبي، اليوم الخميس، اصابة 13 مدنيا في حادثي سير متعاقبين شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "13 مدنيا بينهم 4 حالات حرجة اصيبوا في حادثي سير متعاقبين قرب تقاطع عبدالله بن علي على طريق بعقوبة- المقدادية".

وأضاف ان "المصابين تم نقلهم الى ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي لتلقي العلاج".

وتشهد ديالى معدلات عالية لحوادث السير في اغلب الطرق البرية.

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