2022/10/13 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يغرد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: انتم عماد الوطن وسوره المنيع ضد الفساد المركز الخبري الوطني.

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