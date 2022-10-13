2022/10/13 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اندلاع حادث حريق داخل بناية تجارية وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن “حريقاً أندلع داخل بناية تجارية في منطقة ساحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق داخل بناية تجارية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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