ارتفاع طفيف في اسعار النفط العالمية على خلفية ضعف الطلب العالمي

2022/10/13 | 09:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كافحت أسعار النفط لإيجاد موطئ قدم لها في التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة على خلفية ضعف توقعات الطلب العالمي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات أو 0.3 بالمئة إلى 92.48 دولاراً للبرميل بحلول الساعة … Readmore

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