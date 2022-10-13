زيلينسكي يقدم طلباً غريباً للحلفاء الغربيين بعد القصف الروسي الاخير

2022/10/13 | 09:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من حلفائه الغربيين تقديم قروض لبلاده لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة بعد القصف الروسي الأخير، وشراء الغاز والفحم قبل حلول الشتاء.وقال زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي: “نحتاج إلى … Readmore

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