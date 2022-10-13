2022/10/13 | 10:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد أكثر من 12 مليون طالب وطالبة في العراق إلى مقاعد الدراسة بالحضور الفعلي، وذلك بعد عامين كان فيهما الحضور جزئيا بسبب جائحة كورونا.فما الظروف التي يعود فيها الطلاب إلى مدارسهم؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع بدء العام الدراسي الجديد.. ما المعوقات التي تواجه العملية التعليمية بالعراق؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع بدء العام الدراسي الجديد.. ما المعوقات التي تواجه العملية التعليمية بالعراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).