2022/10/13 | 10:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة البرلمان تتخذ اجراءً غير مسبوق لتأمين جلسة انتخاب ئيس الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/13 | 10:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة البرلمان تتخذ اجراءً غير مسبوق لتأمين جلسة انتخاب ئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة البرلمان تتخذ اجراءً غير مسبوق لتأمين جلسة انتخاب ئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).