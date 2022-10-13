تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس

2022/10/13 | 10:22 - المصدر: وكالة خبر

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سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاً في البورصة المحلية.

وبلغت أسعار بيع الدولار، 147.900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.800 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

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