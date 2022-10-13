حريق وسط بغداد والدفاع المدني يلاقي صعوبة بسبب قطع الطرق

2022/10/13 | 10:22 - المصدر: وكالة خبر

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اندلع حريق داخل بناية تجارية في منطقة ساحة النصر وسط بغداد .

وواجهت فرق اسناد الدفاع المدني صعوبات كبيرة بسبب قطع الطرق وتعذر وصولها الى موقع الحريق .

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