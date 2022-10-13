2022/10/13 | 10:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B9Fnv_HaAqc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمنافسة عشرات المرشحين.. اليوم موعد اختيار الرئيس العاشر للعراق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بمنافسة عشرات المرشحين.. اليوم موعد اختيار الرئيس العاشر للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).