2022/10/13 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بعملية تركية شمالي العراق (فيديو)-عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بعملية تركية شمالي العراق (فيديو)-عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بعملية تركية شمالي العراق (فيديو)-عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).