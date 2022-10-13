إيران ترسل الطالبات المتظاهرات إلى

2022/10/13 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد يوم الأربعاء أعادت الإيرانيين إلى الشوارع، فالمحتجون لم يعرقلهم قمع النظام الوحشي على المظاهرات السلمية.

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