2022/10/13 | 10:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة:كتب على المرعبي: يطالب أهالي منطقة البوبيات في كربلاء، الخميس 2022-10-13، الحكومة...

ظهرت المقالة البوبيات في كربلاء..



مياه آسنة وتلال قمامة والحكومة المحلية تهتم بالدعاية لنفسها أولاً على المسلة.

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