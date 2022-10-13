2022/10/13 | 10:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: في زلة لسان جديدة خانته فيها الذاكرة، قال الرئيس الأمريكي جو...

ظهرت المقالة بايدن في زلة لسان جديدة: ابني البكر فارق الحياة في العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن في زلة لسان جديدة: ابني البكر فارق الحياة في العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن في زلة لسان جديدة: ابني البكر فارق الحياة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).