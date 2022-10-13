"إنه خطأي".. مدرب برشلونة يعترف بعد "الضربة" وقبل "الكلاسيكو"

2022/10/13 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدرب برشلونة، الإسباني تشافي هرنانديس،"إنه خطأي" بعد تعادل فريقه المثير 3-3 مع ضيفه إنترميلانو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبات قريبًا من توديع دور المجموعات للموسم الثاني تواليًا.

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