2022/10/13 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو مجلس النواب ياسر وتوت، اليوم

الخميس، الإجراءات الأمنية "التعسفية"

التي تكررت في العاصمة بغداد، مشيرا الى

تأثيرها على المواطنين بشكل عام.

وقال وتوت، في تصريح صحفي تابعته وكالة

نون الخبرية، ا

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