دانة غاز الاماراتية تصدر بيانا بشأن الهجوم الصاروخي على حقل غازي في السليمانية

2022/10/13 | 11:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت شركة “دانة غاز” الاماراتية، اليوم الخميس، بيانا بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية الليلة الماضية.

وقالت الشركة في بيان:” ان عدة صواريخ سقطت في محيط حقل كورمور الليلة الماضية دون وقوع خسائر”.

واكدت الشركة ان ” عملية الإنتاج مستمرة بشكل طبيعي دون توقف”.

وكانت مصادر كردية اعلنت امس عن تعرض حقل كورمور بالسليمانية لقصف صاروخي ، دون وقوع خسائر او اضرار .

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