"دانة غاز":  انتاج النفط مستمر  ولم نتأثر بالقصف

2022/10/13 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدرت شركة "دانة غاز" الاماراتية، يوم الخميس، بيانا بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية الليلة الماضية.

وقالت الشركة في بيان إن "عدة صواريخ سقطت في محيط حقل كورمور الليلة الماضية دون وقوع خسائر".

واكدت الشركة ان " عملية الإنتاج مستمرة بشكل طبيعي دون توقف".

وليل أمس اطلقت، ثمانية صواريخ نوع كراد مستهدفة حقول غاز كورمور في أطراف السليمانية.

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