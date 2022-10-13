فرنسا تنقذ ألمانيا.. وتطالب أمريكا بخفض الأسعار الخيالية للغاز

2022/10/13 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

للمرة الأولى في التاريخ ستصل خلال الساعات القليلة المقبلة أول شحنة غاز فرنسي إلى ألمانيا لانقاذ البلد الأوروبي من نقص إمدادات الغاز الناجم عن توقف الغاز الروسي.

وبدأت فرنسا الخميس للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسي، حسبما أعلنت شبكة نقل الغاز الفرنسي "جي ار تي غاز" (GRTgaz).

وبدأت عمليات التسليم الأولى من الغاز إلى ألمانيا عند الساعة السادسة صباحا بمعدل 31 غيغاوات بالساعة باليوم، مرورًا بمدينتيْ أوبرغايلباش (موزي) من الجانب الفرنسي وميديلسهايم من الجانب الألماني، عند نقطة التقاء خطوط شبكة الغاز، بحسب الشركة.

أسعار مقبولة

وطالب الوزير الفرنسي برونو لومير ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من الولايات المتحدة الأمريكية خفض أسعار الغاز بشكل مقبول في ظل الأزمة الحالية.

ودعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الولايات المتحدة منذ ساعات إلى بيع الغاز الطبيعي المسال لفرنسا بسعر أرخص، في وقت تتصاعد أزمة الطاقة في أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الوزير خلال كلمة ألقاها من بعد في اجتماع لوزراء مال دول مجموعة السبع في واشنطن نتوقع المزيد من الإدارة الأميركية..



وأضاف أن فرنسا تتوقع الحصول على غاز طبيعي مسال أرخص من خلال مقاربة طويلة الأمد.

أسعار خيالية

جاءت كلمة الوزير الفرنسي بعد خطاب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الذي أعرب في بداية أكتوبر عن استيائه من الأسعار الخيالية التي تطالب بها الدول الصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة لتوريد الغاز إلى ألمانيا تعويضا لتوقف عمليات التسليم الروسية.

بعد بدء غزوها لأوكرانيا، خفّضت روسيا بشكل كبير شحناتها من الغاز إلى أوروبا التي كانت بعض دولها مثل ألمانيا تعتمد عليها بشدة.

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طرح جديد

توجهت القارة اثر ذلك إلى الولايات المتحدة التي ارتفعت حصتها من واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية من 28 إلى 45 بالمئة بين عامي 2021 و2022.

وتتنافس دول عدة على الغاز الطبيعي المسال الذي تعد الولايات المتحدة أحد الموردين الرئيسيين له في العالم.



لكن هذا الغاز أغلى بكثير من الذي يصل عبر خطوط الأنابيب (TADAWUL:2360) بين روسيا وأوروبا.

وفي تململ علني أوروبي بشأن ارتفاع أسعار الغاز تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحديث بصرامة عن مسألة أسعار الغاز مع مجموعة السبع.

وقال ماكرون بسخرية في كلمة له أمام مؤتمر عقد بباريس لرجال الأعمال : "سنقول لأصدقائنا الأمريكيين والنرويجيين، بروح الصداقة العظيمة: أنتم رائعون، (لأنكم) تزودوننا بالطاقة والغاز".

وتابع ماكرون: "لكن هناك شيء واحد لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وهو أن ندفع أربعة أضعاف السعر الذي تقومون بالبيع به للصناعة لديكم،ذلك ليس المعنى الدقيق للصداقة."

غضب ألماني

سبق ذلك انتقاد ألماني حاد لأمريكا وبيعها الغاز الطبيعي بأسعار فلكية، إذ استنكر وزير الاقتصاد الألماني ، طلب دول صديقة، في مقدمتها الولايات المتحدة، من ألمانيا، أسعاراً خيالية لتوريد الغاز من أجل تعويض وقف الشحنات الروسية

وقال الوزير روبرت هابيك في مقابلة مع صحيفة "نيو (NYSE:NIO) أوسنابروكر تسايتونغ": "بعض الدول، حتى الصديقة، تحصل أحيانًا على أسعار خيالية".

ولجأت ألمانيا، كحال القارة الأوروبية بأكملها، بشكل خاص إلى الولايات المتحدة التي زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا من 28 % إلى 45 % بين عامي 2021 و2022

الموقف الأمريكي

يأتي الرفع الأمريكي لأسعار للغاز في وقت تنتقد فيه إدارة الرئيس جو بايدن ارتفاع أسعار الخام ، وقرار أوبك+ خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل لعوامل اقتصادية بحتة تتعلق بالركود العالمي وضعف الطلب.

فيما تبدو أسعار الخام مستقرة حاليا قرب مستويات ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، في المقابل يواجه وضع حد أقصى لأسعار الغاز انقساما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

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