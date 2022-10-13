2022/10/13 | 11:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ELMjvVNXOx0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما رأيك قرار حكومة إقليم كردستان بمنع استخدام مواقع التواصل اثناء الدوام الرسمي | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما رأيك قرار حكومة إقليم كردستان بمنع استخدام مواقع التواصل اثناء الدوام الرسمي | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).