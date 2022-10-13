يتمتع بتاريخ من الوحشية.. نظرة على سيرغي سوروفيكين قائد الحرب الجديد لبوتين في أوكرانيا

2022/10/13 | 11:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النظرة الباردة للقائد العام الجديد لروسيا في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين، تعكس سمعته بالوحشية.فالجنرال - الذي قاد القوة الجوية الروسية - قاد القوات الروسية في سوريا أيضًا.

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