ريبر احمد يسحب ترشحه للرئاسة والديمقراطي الكردستاني يدعم ترشيح عبد اللطيف رشيد

2022/10/13 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، سحب مرشحه “ريبر أحمد” من سباق منصب رئاسة الجمهورية، فيما بين انه سيصوت لصالح المرشح عبد اللطيف رشيد.وقال النائب عن الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان: “أصبح القرار من الحزب هو سحب ترشيح “ريبر أحمد” … Readmore

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