لبيد: اتفاق الترسيم البحري مع لبنان يبعد إمكان اندلاع نزاع مع حزب الله

2022/10/13 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد مساء الاربعاء أن الاتفاق بين اسرائيل ولبنان في شأن ترسيم الحدود البحرية “يبعد” إمكان اندلاع نزاع مسلح جديد بين حزب الله اللبناني والدولة العبرية.وقال لبيد في مؤتمر صحافي في القدس “هذا الاتفاق يبعد … Readmore

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