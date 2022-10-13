2022/10/13 | 11:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أبلغ الإطار التنسيقي، الخميس، 13 تشرين الاول، 2022، رئيس مجلس النواب...

ظهرت المقالة الاطار يعلن عن نفسه الكتلة الاكبر..



ويرشح السوداني لرئاسة الحكومة أولاً على المسلة.

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