احداث تشرين الأول.. انباء عن قصف صاروخي داخل المنطقه الخضراء

2022/10/13 | 11:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الخميس 13 تشرين الاول 2022 انباء عن قصف صاروخي داخل المنطقه...

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انباء عن قصف صاروخي داخل المنطقه الخضراء أولاً على المسلة.

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