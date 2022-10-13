بالوثائق.. الإطار التنسيقي يسلم الحلبوسي الكتلة النيابية الأكبر عدداً

2022/10/13 | 11:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ريبر أحمد: سحبت ترشيحي لرئاسة الجمهورية من أجل تحقيق التوافق الوطني

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