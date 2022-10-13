2022/10/13 | 12:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤثر الافتراضي يزاحم الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mcm9dRSehJk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤثر الافتراضي يزاحم الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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