2022/10/13 | 12:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل..مراسل الجزيرة: دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. مراسل الجزيرة: دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. مراسل الجزيرة: دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).