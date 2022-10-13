الدفاع المدني تخمد حريقاً وتنقذ عاملاً بوسط بغداد

2022/10/13 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، تمكنها من إخماد حريق وانقاذ شخص في منطقة ساحة النصر وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان لها (13 تشرين الاول 2022)، انه “نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق مخالف لتعليمات السلامة مشيد الطوابق العليا منها من ألواح السندوج بنل سريع الإشتعال متخذة لتجارة وصناعة لوحات الإعلانات في منطقة ساحة النصر الباب الشرقي وسط بغداد”.

واضاف البيان “حيث استنفرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافه ولاقت صعوبات كبيرة بسبب قطع الطرق مما استنزف الوقت على حساب توسع الحادث داخل البناية واضطرها إلى زج عجلة السلم لتكافح الحريق من الأعلى إلى الأسفل وتنجح بإنقاذ عامل من الجنسية البنغالية وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

ولفت البيان انه “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق”.

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