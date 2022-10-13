تقرير اقتصادي صادرات تركيا إلى العالم تحقق ارتفاعاً .. والعراق استوردت منها قرابة المليار دولار

2022/10/13 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير اقتصادي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق تركيا أكثر من 22 مليار دولار من صادرات شهر أيلول الماضي بارتفاع بلغ أكثر من (9%) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تجاوزت صادرات انقرة لبغداد مليار دولار.

وقالت وكالة الأناضول إن “صادرات تركيا إلى الدول الأكثر استيرادا منها، تميزت بالتنوع وعدم الاقتصار على منتج واحد”، وذلك بحسب البيانات التي تظهرها صادرات الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.

وأضافت الوكالة أن “ذلك يأتي بموجب استراتيجية تنتهجها تركيا لتنويع أسواق صادراتها، تزامناً مع تنويع سلع تصديرها”.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن “عائدات الصادرات بلغت 22 مليارا و616 مليون دولار خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بنمو بلغت نسبته 9.2 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت”.

وتصدرت ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والعراق وروسيا، قائمة البلدان الأكثر استيرادا من تركيا، خلال سبتمبر الماضي.

ووفقاً لهذا، فقد استوردت ألمانيا من تركيا ما قيمته مليار و640 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ مليار و128 مليونا، ثم الولايات المتحدة مليار و127 مليونا، والعراق مليار و8 ملايين، وأخيرا روسيا 925 مليونا و428 ألف دولار.

وفي سبتمبر الماضي، بلغ نمو الصادرات التركية إلى ألمانيا 5.8 بالمئة، وإلى العراق 18.6 بالمئة، فيما بلغت نسبة نمو الصادرات إلى روسيا 105.5 بالمئة، وإلى المملكة المتحدة 7.9 بالمئة، وإلى الولايات المتحدة 9.3 بالمئة.

في المقابل، تصدرت الحبوب والبذور الزيتية قائمة واردات العراق من تركيا، فيما شكلت المواد الكيميائية النسبة الكبرى من الصادرات التركية إلى روسيا.

وتنوعت السلع التركية المصدرة للبلدان المذكورة، حيث تصدرت السيارات واردات ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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