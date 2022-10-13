2022/10/13 | 12:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R72MMb244cU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ترقب لانعقاد مجلس النواب وتنافس محتدم على منصب رئيس الجمهورية في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ترقب لانعقاد مجلس النواب وتنافس محتدم على منصب رئيس الجمهورية في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).