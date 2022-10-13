2022/10/13 | 12:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العذاري يبرأ التيار من استهداف المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العذاري يبرأ التيار من استهداف المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العذاري يبرأ التيار من استهداف المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).