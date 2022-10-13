2022/10/13 | 12:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الثانية، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الحالي.والجلسة التي كان من المقرر أن تبدأ عند الساعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان..



البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثانية المركز الخبري الوطني.

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