للمرة الأولى..لندن ستزوّد كييف صواريخ للدفاع الجوي قادرة على اسقاط كروز

2022/10/13 | 12:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الخميس أنّها ستزوّد أوكرانيا صواريخ إضافية مضادّة للطائرات، بما في ذلك، للمرة الأولى، ذخيرة قادرة على إسقاط صواريخ كروز.وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إنّها ستزوّد كييف “في الأسابيع المقبلة” صواريخ “آمرام” لاستخدامها من قبل نظام الدفاع الجوي “ناسامس” الذي تعهّدت الولايات المتّحدة تزويد أوكرانيا […]

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