صافرات الانذار تثير الهلع في البرلمان العراقي بعد سقوط جريحين في قصف المنطقة الخضراء

2022/10/13 | 12:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، أن المنطقة الخضراء وسط بغداد تعرضت لهجوم صاروخي.وقال المصدر إن صاروخين اثنين سقطا ضمن محيط الامانة العامة لمجلس الوزراء مما أسفر عن إصابة اثنين بجروح كحصيلة أولية.فيما دقت صافرات الانذار اكثر من مرة وسط هلع بين اعضاء مجلس النواب الذين كانوا قد بدأوا في التقاطر الى مبنى […]

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