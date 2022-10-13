الديمقراطي الكردستاني يسحب مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية وتأرجح الدعم بين برهم صالح ولطيف رشيد

2022/10/13 | 12:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل انعقاد جلسة البرلمان ، اصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، بيانا أعلن خلاله سحب مرشحه لتولي منصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد.فيما بقيت المنافسة بين برهم صالح ولطيف رشيد الموصوف بمرشح التسوية ، وهناك انقسام في دعم كليهما لكن المسألة محسومة في انتخاب احدهما خلال ساعات.بحسب سياسي في الاطار التنسيقي الشيعي.وفي […]

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