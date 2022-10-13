الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن قصف الخضراء - عاجل

2022/10/13 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها الى قصف بـ9 صواريخ، مبينة أصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.

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