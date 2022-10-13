تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. قصف صاروخي يطال المنطقة الخضراء

2022/10/13 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بعدة صواريخ تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

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