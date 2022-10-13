قاضي فدرالي امريكي يرفض طلب ترامب عدم الحضور للشهادة بتهمة الاغتصاب

2022/10/13 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض قاض فيدرالي طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف إجراءات دعوى تشهير ضده من امرأة اتهمته بالاغتصاب، الأمر الذي يتطلب منه الاستعداد للشهادة الأسبوع المقبل.وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، لويس كابلان، بأن حجة ترامب لا تفي بالحد القانوني … Readmore

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